В Париже полиция применила слезоточивый газ во время акции протеста «желтых жилетов»

Беспорядки вспыхнули в 17-м округе Парижа во время акции протеста «желтых жилетов», за это время полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Поначалу протестующие были спокойны, но в какой-то момент к протесту присоединились агрессивно настроенные люди. Они забросали полицейских камнями и подожгли мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

По данным полиции, задержано 128 человек. Акции протеста «желтых жилетов» запланированы также в других частях Парижа и в ряде других французских городов.

Движение «желтыхжилетов» началось около 2 лет назад, в 2018 году, 17 ноября. Первоначально протестующие боролись против повышения налога на топливо, но затем был добавлен ряд других требований.