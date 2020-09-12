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Грузовик с древесиной перевезен на специально охраняемую территорию

Грузовик с древесиной перевезен на специально охраняемую территорию

В целях предотвращения экологических нарушений в административной зоне села Гугарк сотрудники полиции досмотрели автомобиль ЗИЛ-131, груженный лесоматериалами.

Как передает Арменпресс, сообщение  об этом распространила полиция РА.

«Водитель не предъявил документов на древесину, сказав, что взял ее на берегу реки, проходящей через административную территорию села Ваагнадзор.

Грузовик с лесом был доставлен на особо охраняемую территорию отделения полиции.

Материалы  подготавливаются», - говорится в сообщении.


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