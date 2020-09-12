Ношение маски остается обязательным условием — Арсен Торосян подписал новый приказ

Приказом министра здравоохранения РА утверждены перечень средств индивидуальной защиты, названы случаи и порядок применения, правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав РА.

«Ношение маски в закрытом помещении обязательно для всех (за исключением детей до 5 лет) по месту жительства, при езде в личных автомобилях, при курении, питье, еде, а также в других случаях, определенных санитарными правилами, утвержденными министром здравоохранения», - говорится в приказе.

Правила применения средств индивидуальной защиты, санитарно-эпидемиологические правила распространяются на организации, применения и оценки мер против государственного управления, территориально-местных органов самоуправления, юридических-физических лиц, а также специалистовновой коронавирусной инфекции (COVID-19),участвующих в организации медицинской помощи, обслуживающих организации, действующие на территории Республики Армения.

Вне места жительства в открытых общественных местах могут не носить маску. дети в возрасте от 0 до 5 лет, выступающие во время мероприятий во главе с президентом Республики Армения, Католикосом Всех Армян, премьер-министром, председателем Национального собрания, председателем Конституционного суда, председателю Высшего Судебного Совета,непосредственные участники этих мероприятий (кроме зрителей, гостей, журналистов, обслуживающего персонала), люди с хроническими респираторными заболеваниями (астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких или бронхит - тяжелая дыхательная недостаточность); хронической сердечной недостаточностью (3, 4 функциональный класс),толькопри наличии у указанных лиц медицинского документа, подтверждающего факт соответствующего заболевания;во время физических упражнений или езды на велосипеде, при отдыхе на природе в специально отведенных местах, в зонах отдыха, на пляжах, в горах, лесах и подобныхоткрытых пространствах, но не в городских парках, ботанических и зоологических парках, при посещении исторических и культурных достопримечательностей, паломничестве, организованном как экономическая деятельность, во время индивидуальныхи групповыхэкскурсий, походов и других подобных мероприятиях; телеведущие –во время одиночного присутствия в телевизионной будке во время трансляции телепрограмм, сурдопереводчики во время телетрансляций, глухонемые (люди, воспринимающие речь движением губ), лица, у которых умственная отсталость или слабоумие, когнитивные нарушения или во время челюстно-лицевой операции, курения, питья и приема пищи.