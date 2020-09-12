В селе Бердаван сгорело 70 тюков кормов

12-го сентября в 09։11часов в областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одном из домов по 1-му пер. 24-й ул. горят складированные корма, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 19:15 часов, потушен в 20:30.

Сгорело около 70 тюков кормов, обгорели деревянные части крыши хлева.