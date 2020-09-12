Время в Ереване: 11:07:36,   12 Сентябрь

В селе Бердаван сгорело 70 тюков кормов

В селе Бердаван сгорело 70 тюков кормов

12-го сентября  в 09։11часов   в  областное  отделение Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в  одном из домов по 1-му пер. 24-й ул. горят складированные корма,   необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 19:15 часов, потушен в 20:30.

Сгорело около 70 тюков  кормов, обгорели деревянные  части крыши хлева.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации