Цены на цветные металлы - 11-09-20

ЛОНДОН, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.45% и составила 1785.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.72% и составила 6729.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.81% и составила 1900.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.77% и составила 14967.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.19% и составила 17925.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.62% и составила 2451.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18585.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.