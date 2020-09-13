По траектории истории

13 сентября 1087г. родился Иоанн II Комнин, император Византии (1118–1143).

- 13 сентября 1927 г. родился Смбат Ованнесян, армянский юрист, доктор юридических наук (1973), профессор (1976).

- 13 сентября 1962 г. родился Арам Топчян, филолог, переводчик, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Матенадарана, член Союза писателей Армении (1991).

- 13 сентября 1592 г. умер Мишель де Монтень, французский политический деятель, философ, основоположник эссеизма (родился в 1533 году).

- 13 сентября 1819 г. родилась Клара Шуман, жена немецкого пианиста и композитора Роберта Шумана (умерла в 1986 году).

- 13 сентября 1874 г. родился Арнольд Шёнберг, австрийский композитор, теоретик музыки, писатель, художник и изобретатель (ум. 1951).

- 13 сентября 1956 г. компания IBM выпустила первый жесткий диск.

- 13 сентября 1985 г. вышла компьютерная игра «Супербратья Марио» (Super Mario Bros.).

М. А.