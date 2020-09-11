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Мэр Еревана принял Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана

Мэр Еревана принял Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана

Мэр Еревана Айк Марутян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в Республике Армения Мухаммедгельды Аязова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, собеседники отметили большой потенциал отношений между столицами двух стран, в частности, в сфере культуры и спорта.

Мэр Айк Марутян выразил готовность содействовать развитию отношений между двумя столицами посредством конкретных шагов, вытекающих из подписанного между Ереваном и Ашхабадом Соглашения о дружбе и сотрудничестве от 2014 года.


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