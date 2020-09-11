Имеющие лицензии на выполнение регулярных рейсов в Армению компании могут возобновить полеты

Все авиакомпании, которые ранее имели лицензию на выполнение регулярных рейсов в Армению, могут возобновить полеты с 12 сентября.

Об этом в беседе с Арменпресс представитель Комитета гражданской авиации Степан Паясян, коснувшись вопроса возобновления регулярных рейсов после прекращения действия чрезвычайного положения 11 сентября.

«Сегодня с 17:00 снимаются ограничения, и разрешения, выданные ранее примерно 30 авиакомпаниям, вступают в силу. За этот период на наши запросы около 20 авиакомпаний ответили, что готовы выполнять регулярные рейсы в Армению. В ближайшее время могут быть компании, которые продолжат выполнять чартерные рейсы из-за низкого пассажиропотока. Я не могу утверждать, что все регулярные рейсы будут возобновлены. Более 20 авиакомпаний заранее проинформировали нас о том, что они приедут, но то, что было сказано заранее, и то, что будет по факту, может немного отличаться», - сказал Паясян.

Он заверил, что ряд компаний европейских и азиатских направлений продолжит свой темп, но следует учитывать, что некоторые страны могут еще не принимать туристов из нашей страны. Паясян отметил, что самолеты должны быть заполнены хотя бы на 70%, чтобы авиакомпании не понесли большого ущерба.