Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Air France возобновит регулярные рейсы Париж-Ереван-Париж с 13 сентября

Air France возобновит регулярные рейсы Париж-Ереван-Париж с 13 сентября

Air France возобновит регулярные рейсы Париж-Ереван-Париж с 13 сентября. Как передает Арменпресс, об этом сообщил международный аэропорт "Звартноц". Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю.

По данным посольства Франции в Армении, бронирование осуществляется напрямую через сайт Air France или Saberatours-Sevan (+ 525 555 37410) и Executive Travel Air City (+ 37460 612277 или +37460 612288).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации