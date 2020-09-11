Air France возобновит регулярные рейсы Париж-Ереван-Париж с 13 сентября. Как передает Арменпресс, об этом сообщил международный аэропорт "Звартноц". Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю.

По данным посольства Франции в Армении, бронирование осуществляется напрямую через сайт Air France или Saberatours-Sevan (+ 525 555 37410) и Executive Travel Air City (+ 37460 612277 или +37460 612288).