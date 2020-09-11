Бывшему первому заместителю начальника государственной службы охраны, бывшему начальнику охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачагану Казаряну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы, занимая отмеченную должность в 2008-2018 гг., Казарян предложил водителю автопарка государственной службы охраны СНБ А.А. работать в качестве водителя его жены, а зарплату последний в 2015-18 гг. получал от государства. За этот период А.А. не являлся на работу, фактически работая водителем жены Казаряна.

Казарян полностью возместил нанесенный ущерб в размере 9 млн 340 тыс 677 драмов.