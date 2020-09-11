Стартовало заседание фракции "Мой шаг" Национального Собрания. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами перед созванным 11 сентября заседанием член фракции Артур Ованнисян отметил, что в ходе заседания будут обсуждены некоторые внутриполитические вопросы и вопросы повестки четырехдневки..

«Как и каждую неделю, мы собираемся перед четырехдневных заседанием, чтобы обсудить наши подходы к вопросам повестки дня. Мы также обсудим различные внутриполитические вопросы», - сказал Ованнисян.

Коснувшись вопроса о том, будет ли на заседании фракции обсуждаться решение Арсена Джулфалакяна об отказе от мадата, депутат отметил, что да.

«Думаю, что да, потому что вы также слышали, что отставка Арсена Джулфалакяна стала неожиданностью для нашей фракции», - сказал депутат.

Ованнисян отметил, что в заседании фракции примут участие только члены фракции.

Согласно части 1 статьи 155 конституционного закона «Регламент Национального Собрания» депутат Национального Собрания Арсен Джулфалакян подал в отставку 9 сентября. Об этом Джулфалакян сообщил вечером 9 сентября на своей странице в Facebook, назвав основную причину своей отставки.