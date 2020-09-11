Белград и Приштина договорились о возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между Белградом и Приштиной возобновится в течение последующих месяцев, сообщает в пятницу белградская радиостанция Б92, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Она приводит слова представителя косовской краевой администрации, ответственного за развитие инфраструктуры Арбана Абраши, который сообщил, что "полеты возобновятся в рекордный срок".

Специальный посланник администрации США на Балканах Ричард Гренелл также сообщил "о достижении соглашения по первому полету между Белградом и Приштиной в XXI веке".

Власти Сербии и автономного края Косово и Метохия подписали меморандум о намерениях, касающийся возобновления авиасообщения по линии Белград-Приштина еще в феврале. В нем в частности улажены такие имевшиеся в прошлом препятствия, как контроль за воздушным пространством и ситуация с налогообложением.