Федеральная таможенная служба РФ опубликовала предварительные данные об экспорте российского газа за июль 2020 года, а также уточненные данные за предыдущие месяцы 2020 года, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Таможенная статистика отражает около 90% поставок "Газпрома" на экспорт. Она содержит данные о поставках добытого в России газа на экспорт, тогда как "Газпром" еще перепродает в Европу примерно 20 млрд куб. м газа из Средней Азии.

Главная новость, в том, что Словакия в июле 2020 года стала четвертым после Германии (1,469 млрд куб. м), Италии (1,669 млрд куб. м) и Белоруссии (1,278 млрд куб. м) крупнейшим покупателем - покупателем-миллиардником: поставки за месяц составили 1,065 млрд куб. м. Через Словакию российский газ идет не только в Европу, но и виртуальным реверсом на Украину.