Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

На время карантина запрещаются посещения воинских частей

На время карантина запрещаются посещения воинских частей

В Армении во время карантина из-за эпидемии коронавируса с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года будут запрещены визиты в воинские части министерства обороны , за исключением использования видеосвязи. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в приложении к соответствующему решению правительства.

В воинских частях запрещается каникулы военнослужащих срочной службы младших офицеров и прапорщиков.

В связи с ограничениями, применяемыми в пенитенциарных учреждениях, то отмечается, что длительные посещения разрешены только при отсутствии в пенитенциарном учреждении случаев коронавирусной болезни (COVID-19) и при отрицательном результате ПЦР-теста посетителя (не менее 72 часов).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации