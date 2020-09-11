На время карантина запрещаются посещения воинских частей

В Армении во время карантина из-за эпидемии коронавируса с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года будут запрещены визиты в воинские части министерства обороны , за исключением использования видеосвязи. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в приложении к соответствующему решению правительства.

В воинских частях запрещается каникулы военнослужащих срочной службы младших офицеров и прапорщиков.

В связи с ограничениями, применяемыми в пенитенциарных учреждениях, то отмечается, что длительные посещения разрешены только при отсутствии в пенитенциарном учреждении случаев коронавирусной болезни (COVID-19) и при отрицательном результате ПЦР-теста посетителя (не менее 72 часов).