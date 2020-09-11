Дубликаты свидетельств ЗАГС можно получить в электронном виде

Ранее Министерство юстиции заявляло, что они в рамках цифровой повестки запустили платформу e-services.moj.am

При ее помощи стало возможным получать не только справку о семейном статусе, но и копии свидетельств ЗАГС в электронном виде, заверенные апостилем без посещения территориального органа ЗАГС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство юстиции Армении.

“Этой возможностью могут воспользоваться граждане Республики Армения, а также иностранные граждане или лица без гражданства, имеющие или не имеющие учет в Государственном регистре населения Армении.

Прием заявлений в электронном формате дает возможность заявителям для заполнения соответствующего заявления не являться в компетентный орган лично или через уполномоченное лицо. А справки и копии свидетельств после окончания производства отправляются на электронный адрес заявителя, которые могут быть распечатаны и представлены по требованию”, - говорится в сообщении министерства.