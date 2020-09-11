Детство и юность: Вааг Раш представил клип на песню “Воспоминания”

У композитора, певца Ваага Раша есть новость. Он представил поклонникам клип на свою новую песню “Воспоминания”.

Как передает «Арменпресс», автор музыки - Асмик Аршакян, слова написала мать Ваага Раша - Анаит Симонян. “Воспоминания” уже третья песня певца на музыку Асмик Аршакян.

"Помню, Асмик отправила музыку, слов пока не было. Наверное, сто раз прослушал ее. Каждый раз, слушая, попадал в детские воспоминания: наш двор в Артике, детские игры, бабушки и дедушки во дворе, деревья, камни. Каждая частичка музыки напоминала мне эпизоды из моего детства. Я сказал Асмик, что песня должна быть о моем дворе. О сладких и неизгладимых детских, юношеских воспоминаниях. Асмик согласилась, несмотря на то, что она больше склонялась к любовному варианту песни. Объяснил маме, что я хочу, мама тоже согласилась со мной, что музыка подсказывает именно это. Так и были написаны слова песни. Для аранжировки я обратился к Ваану Наапетяну. Окончательное звучание песни обеспечил мой друг Сергей Гаспарян”, - отмечает Вааг.

Режиссер Серж Габян создал ролик “Воспоминаний”, через который проходят слова песни. Вааг Раш уверен, что каждый слушатель, услышав эту песню, попадет в свое детство и вспомнит его сладкие моменты.