Рустам Бадасян попрощался с Деборой Гризер, завершающей миссию в Армении

Министр юстиции Рустам Бадасян, в ходе онлайн встречи, попрощался с директором Армянской миссии USAID Деборой Гризер, завершающей миссию в Армении, и поблагодарил ее за отличное сотрудничество. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Во встрече приняли участие исполняющий обязанности директора Армянской миссии USAID США Дейвид Хоффман, заместитель министра юстиции Кристине Григорян и другие.

Министр высоко оценил личный вклад Деборы Гризер в деле реализации совместных программ, включенных в широкую повестку реформ, в частности, отметил значение работ Фонда “Центр развития законодательства и правовых исследований”, действующего при содействии USAID и пожелал успехов г-же Гризер в ее дальнейшей деятельности, выразив надежду, что она покидает Армению с хорошими впечатлениями и с желанием вернуться сюда. Рустам Бадасян также выразил уверенность, что министерство с той же активностью продолжит сотрудничество с Армянской миссией USAID США и в этом контексте приветствовал и пожелал всего наилучшего исполняющему обязанности директора Дэвиду Хоффману.

Дебора Гризер также высоко оценила сотрудничество с Министерством юстиции и заверила, что уже имеющийся хороший опыт работы Дейвид Хоффман применит в деле укрепления сформировавшегося эффективного взаимодействия.

В ходе онлайн встречи стороны обсудили также и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, которые касались сотрудничества в судебно-правовой и антикоррупционной сферах.