Когда культура способствует развитию местной экономики: в Тавуше стартует “Ереван Джаз Фест”

После длительного перерыва, обусловленного пандемией, любители джаза в рамках “Ереван Джаз Феста”, который состоится 13 сентября в дендропарке “Сораннер” города Берд Тавушской области, смогут насладиться любимой музыкой.

Как передает «Арменпресс», на концерте под названием “Тыл-культура. Безграничный джаз на границе” выступят Государственный джаз-оркестр Армении (художественный руководитель и дирижер Армен Уснунц), трио Ваагна Айрапетяна, Mvf Band, The Birds Band, The Rafael Petrossian Quintet, Dialog music project, трио Карена Григоряна, Personal Opinion project Davit Melkonyan Group и Samvel Gasparyan Electric Trio.

На встрече с журналистами 11 сентября заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян сказал, что трудно объяснить моральное и психологическое воздействие этой инициативы, поскольку оно превосходит все ожидания. Эта программа оказывает также и экономическое воздействие на приграничные общины, поскольку на каждый концерт из Еревана и разных городов Армении в Тавуш устремляются многочисленные меломаны. Несколько дней назад губернатор сказал, что у них есть серьезнейшая проблема с обеспечением мест питания, гостевых домов и свободных номеров в отелях. Это означает, что культура способствует развитию местной экономики”, - подчеркнул Хзмалян.

По его словам, “Ереван Джаз Фест” является одним из ведущих международных фестивалей Армении. “Очень важно, чтобы солдат, стоящий на границе, был уверен, что его семья имеет культурное времяпровождение, что его дети имеют возможность общаться с высококлассными деятелями искусства, с культурными ценностями, что и определяет морально-психологический потенциал солдат, жертвующих своими жизнями”, - отметил замминистра.

Председатель Армянской ассоциации джаза Камо Мовсесян признался, что до этого фестиваля он не бывал в городе Берд и считает, что потерял что-то очень большое. По его заверению, ассоциация будет последовательной, и при организации других мероприятий будет учитывать не только Тавушскую область, но и другие приграничные области.