Плановые отключения газа в Ванадзоре, Спитаке, Ехегнадзоре и Сисиане

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 44-го сентября с 11:00 до 14:00 будет прекращено газоснабжение потребителей улиц Маштоц, Каменщиков, Раффи города Ванадзор Лорийской области. С 11:00 до 15:00 потребителей улиц Агаяна, Атабекяна, Сарояна, Н. Степаняна и общественных объектов различного назначения. С 10:00 до 14:00 потребителей квартала Узбекакан города Спитак. С 10:00 до 14:00 потребителей улицы Прошяна квартала Нор Аван города Ехегнадзор Вайоцдзорской области. С 09:00 до 18:00 газопотребителей города Сисиан Сюникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.

Министерство ЧС Армении сообщает, что все автодороги на территории Республики Армения проходимы.