В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в пятницу в Чили. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 83 км к северо-востоку от города Токопилья с населением около 24,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40,4 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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