В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в пятницу в Чили. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 83 км к северо-востоку от города Токопилья с населением около 24,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40,4 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.