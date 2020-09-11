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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в пятницу в Чили. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 83 км к северо-востоку от города Токопилья с населением около 24,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40,4 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.


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