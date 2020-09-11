CNN прокомментировала возобновление туризма в Армении

CNN Travel представляя страны, открытые для граждан США, напомнила правила въезда иностранных туристов в Армению.

Как передает «Арменпресс», CNN представила страны, которые полностью открыты для граждан США, страны, которые открыты, но с определенными ограничениями и страны, куда они не могут отправиться вследствие COVID-19.

Армения - одна из стран, куда граждане США могут выехать, но с определенными ограничениями. Телекомпания напомнила правила въезда в Армению. По прибытии в Армению туристы должны сдать тест на Covid-19 или в течение 14 дней оставаться в изоляции. Пассажиры, прошедшие тестирование, должны быть изолированы до получения отрицательного результата”, - отметила CNN, представив активной ссылке армянского аэропорта “Звартноц” о правилах въезда в страну и лабораториях, осуществляющих тестирование. Важно также и то, что тестирование проводится по адресу самоизоляции человека.

Для граждан США с определенными ограничениями открыты также Египет, Дубай, Мальдивы, Мальта, Соединенное Королевство и другие страны. Граждане США свободно могут ездить в Албанию, Беларусь, Бразилию, Мексику, Сербию, Турцию, Северную Македонию, Замбию. А Тунис и Украина для граждан США закрыты до 28 сентября.

Управление гражданской авиации Армении собирает заявки о том, какие авиакомпании собираются возобновить регулярные рейсы в Армению.

Подготовила Анна Григорян