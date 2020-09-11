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Россия и Мальта пересмотрят конвенцию о налогообложении

Россия и Мальта пересмотрят конвенцию о налогообложении

Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой: налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Мишустин также поручил Минфину провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, изменяющий налоговое соглашение. Россия и Кипр подписали такой документ 8 сентября.

 


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