Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет "Вечерняя Москва".

Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.

"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил Жемчугов.

Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.

Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в среду в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.