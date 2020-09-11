В Арцахе подтверждено пять случаев COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.

Двое из зараженных - из нового очага в Степанакерте. Инфекция была подтверждена в медучреждении в результате теста, проведенного после обращения за медпомощью. Инфекционисты проводят работы по выяснению круга общения больных. Из остальных 3 граждан, с диагнозом COVID-19 , 1 - из Норшена, 2 - из Степанакерта. Они из ранее выявленных очагов и находились в изоляции.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 328 человек, 283 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 43 пациента, в изоляции находятся 64 человека. Врачи оценивают состояние 7 пациентов как тяжелое, 5 - как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 81 проба. Всего проведено 12 680 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Норайр Шогикян