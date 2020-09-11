Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар

В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Bloomberg.

Германия, крупнейший поставщик мяса в Китай, предприняла меры для предотвращения эпидемии среди животных: для обнаружения дохлых кабанов использовались натренированные собаки, вдоль восточной границы установили электрические ограждения, а водителей призывали не выбрасывать на дорогах остатки бутербродов с ветчиной. Тем не менее в федеральной земле Бранденбург нашли дикого кабана с АЧС.

Если случай африканской чумы подтверждается даже у дикого животного, экспорт свинины немедленно приостанавливается. Учитывая, что из-за карантина Германия погрузилась в худшую со времен Второй мировой войны рецессию, вспышка АЧС нанесет дополнительный урон по главному производителю этого вида мяса в Европе, отмечает агентство.