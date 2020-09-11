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Трамп оценил отношения с Путиным

Трамп оценил отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал несправедливой критику за то, что он "ладит" с президентом России Владимиром Путиным, северокорейским лидером Ким Чен Ыном и другими лидерами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он ладит с Путиным — ужасно!" Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить, это хорошо! Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! "Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!" - Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. Это нормально. Это нормально — не устраивать войну", - заявил Трамп на митинге сторонников в Мичигане.

Аналогичным образом, по его словам, его критикуют за то, что он "ладит" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

 


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