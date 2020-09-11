В Иране начался второй тур парламентских выборов

Второй тур выборов в Меджлис (парламент) стартовал в пятницу в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ISNA.

Голосование на участках началось в 08:00 по местному времени (06:30 мск) и продлится в течение 10 часов. В случае необходимости оно может быть продлено на один или два часа. По итогам волеизъявления должны определиться имена оставшихся 11 из 290 депутатов.

Выборы в Меджлис состоялись в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после окончания голосования отдельно для каждой из провинций. В 10 из 208 избирательных округов в апреле должен был состояться второй тур, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 11 сентября.