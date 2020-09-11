Цены на цветные металлы - 10-09-20

ЛОНДОН, 11 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.31% и составила 1777.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.82% и составила 6681.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.90% и составила 1915.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.84% и составила 14853.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.48% и составила 17960.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.69% и составила 2412.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.18% и составила 18585.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.