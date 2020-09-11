Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сильва Капутикян: беспристрастное слово

“Для своего народа она была матерью. Он возложила на себя бремя быть матерью. Народ с удовольствием принял это. Но матерью не становятся по решению или по заказу. Особенно в последний период нашей истории, столь богатый переворотами и сюрпризами. Необходимо пройти через пожертвования, лишить себя благосклонности правителя, при необходимости и выступить против него, даже сразиться с ним. В противном случае это всего лишь пустые слова, а также позвольте сказать, а понятие - любить народ, служить ему - всего лишь художественный вымысел, слезоточивые исповеди.

Ей ничего не нужно было от власть имущих и могучих. Она знала, чего хочет и до конца оставалась верной своим принципам. Чего же хотела она? Она хотела, чтобы ее страна была сильной и гордой, она хотела, чтобы ее народ жил достойно и процветал. Этим идеям она посвятила всю свою жизнь. Для нее личное и неличное давно переплелись. Более того, личное для нее давно уже стало безличным. Она жила как Глава Дома и жила заботами Великого Дома”.

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