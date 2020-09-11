Газета “Айастани Анрапетутюн”: Откуда не ждали

“Кипр заблокировал введение Евросоюзом ограничений против Беларуси, требуя включить в список санкций семь компаний Турции. Об этом сообщает “Bloomberg”, опираясь на свои информированные источники.

Никосия считает, что сначала должны быть введены санкции против турецких компаний, вовлеченных в производство природного газа в экономической зоне, которую Кипр считает своей.

Санкции против Беларуси уже не могут быть приняты Евросоюзом, так как для этого необходимо согласие всех 27 членов ассоциации. Ранее власти ЕС заявили, что президентские выборы в Беларуси были нечестными и несправедливыми, и Брюссель отказался признать их результаты и победу президента Александра Лукашенко.

Лидеры стран ЕС согласились применить индивидуальные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за применение насилия в отношении протестующих и фальсификацию выборов.

В Европейской службе внешних связей представитель пресс-службы Еврокомиссии Питер Стано отметил, что европейские органы продолжают составлять черный список, в который попадут белорусские чиновники и силовики”.

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