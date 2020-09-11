Газета “Айастани Анрапетутюн”: Станет ли Азербайджан второй Сирией?

“Турция и Азербайджан в последнее время активнее применяют лозунг “Одна нация, два государства”, в рамках продвижения которого укрепляют сферы сотрудничества. Продолжением этих развитий стала идея создания совместной медиа-платформы.

“Эта медиа-платформа создается на достаточно серьезной основе, поскольку к ней присоединяется и турецкая телекомпания “Хабер Глобал”, известная своей откровенной антиармянской пропагандой, в частности, в контексте армяно-азербайджанского конфликта. Таким образом, телекомпания становится краеугольным камнем медиа-платформы”, - сказал в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” тюрколог Карен Ованнисян. По его словам, этот процесс является частью тюркизации Азербайджана, поскольку если до сих пор Турция пыталась довольствоваться только Нахичеваном, то сегодня она заинтересована во всем Азербайджане.

После тавушских боев появилось намерение создать совместное турецко-азербайджанское войсковое объединение под названием “Туран”. В Азербайджане прошли акции с требованиями его создания. Это представлялось общественным требованием”.

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