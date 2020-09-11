Газета “Айастани Анрапетутюн”: Функция будет предоставлена одному государственному органу

Вчера правительство одобрило законодательную инициативу по проекту Закона “О ратификации официальных документов Республики Армения апостилем”.

Республика Армения в лице двух государственных органов применяет различные форматы апостиля. Те, кому когда-либо нужно было получить апостиль в документах, хорошо знают, сколько времени и нервов уходит на это.

С целью комплектации процесса, упрощения обслуживания граждан в соответствии с политикой “одного окна” функцию заверения официальных документов апостилем предлагается возложить на один государственный орган. По сути, предлагается выделить функцию, исходящую из двух различных способов международной ратификации документов органами, осуществляющими апостильную и консульскую ратификацию, передав апостиль Министерству юстиции, а консульскую ратификацию Министерству иностранных дел, как непосредственную функцию органов дипломатической службы.

Кстати, Министерство иностранных дел реализацию процесса ратификации документов апостилем одним государственным органом считает “необоснованным, с учетом международного опыта, направленного на децентрализацию оказания услуг, и подхода к упрощению предоставления услуг” ”.

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