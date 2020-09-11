 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Международные стандарты в регулировании гражданской авиации Армении

“Беспрецедентный рост объемов авиаперевозок со всей закономерностью приводит к принятию мер по ужесточению норм безопасности полетов. Безопасность полетов во многом зависит и от информации, которая предоставляется командованию самолета во время полета и при посадке. Подобные регулирования, а также наличие нормативно-правового поля, обеспечивающего безопасные полеты, намеченного международными организациями сферы, являются необходимыми условиями не только для организации безопасных полетов, но и для вовлечения известных международных авиакомпаний в сферу авиаперевозок Армении.

Необходимость в новых изменениях в этой сфере назрела уже и на мировом уровне, что послужило основой для принятия новых концепций защиты от незаконного вмешательства, разработанных Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и предложенных странам в прошлом году. По нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Армения установлены санкции, однако они не содержат все случаи нарушений, выявленные Международной организацией гражданской авиации. Чтобы, восполнить этот пробел, Министерство территориального управления и инфраструктур Армении выступило с инициативой законодательных изменений”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.