Предстоящие на 11 сентября мероприятия
21:14, Сентябрь 10, 2020
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- 21:14 Предстоящие на 11 сентября мероприятия
- 21:13 На острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в Греции лагерь беженцев
- 21:01 Президент подчеркнул важность новых регулирований закона о санитарно- эпидемиологической безопасности
- 20:46 Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
- 20:36 Власти Ливана назвали причину пожара в порту Бейрута
- 20:27 Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны
- 20:06 Умерла звезда "Игры Престолов" Дайана Ригг
- 19:57 Левон Аронян примет участие в онлайн-турнире Сент-Луиса
- 19:14 Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
- 18:30 Президент Армении встретился с британским министром по делам европейского соседства и Америк
- 18:12 НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-09-20
- 17:28 Азиатские индексы выросли - 10-09-20
- 16:56 WWF сообщил о сокращении за 50 лет популяции животных в мире на 68%
- 16:30 Для восстановления пассажирских перевозок будет введено единое правило ЕАЭС
- 16:29 Греция проинформировала НАТО о провокационных действиях Турции в Средиземноморье
- 16:14 Макрон отказался считать Турцию партнером в Восточном Средиземноморье
- 16:10 ЕБР объявил конкурс на лучшие цифровые решения в борьбе с COVID-19
- 16:06 От обеззараживания воды до соблюдения личной гигиены: нормы, соблюдающиеся в бассейнах
- 16:04 Состоялся семинар по планированию реализации “Программы развития рынка капитала”
- 15:44 Армения примет участие в совместных военных учениях с Россией, Китаем, Ираном и с другими странами
- 15:34 Депутаты предлагают новый закон об ответственном отношении к животным
- 15:25 На территории порта Бейрута вспыхнул новый пожар
- 15:08 МИД Греции призвал Турцию немедленно вывести свои суда с греческого шельфа
- 15:06 Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
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