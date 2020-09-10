Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что в стране началась вторая волна коронавирусной инфекции.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, на странице правительства в Facebook говорится, что вторую волну ожидали осенью и она уже началась.

«Главное, чтобы не было повода для паники, потому что мы полностью контролируем ситуацию», — заявил Гахария.

По последним данным, 10 сентября в Грузии выявили рекордное число заболевших — 57 человек за сутки. Сутками ранее было зафиксировано 44 инфицированных. Такие данные, как отметил политик, говорят об изменении эпидемиологической ситуации в стране.