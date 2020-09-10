Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о важности соблюдения достигнутых договоренностей по соблюдению режима тишины в Донбассе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Ангела Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения парижских договоренностей, достигнутых в нормандском формате, прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

В ходе разговора украинский президент проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и поблагодарил ФРГ за поддержку.

"Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию в Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки", - добавили в офисе президента.

Со своей стороны Меркель заверила Зеленского в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.