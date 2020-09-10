Президент подчеркнул важность новых регулирований закона о санитарно- эпидемиологической безопасности

Президент Армен Саркисян подписал закон о внесении изменения и дополнений в закон Республики Армения «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения» с прилагаемым законодательным пакетом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, законы были представлены на подписание президента 7 сентября 2020 года.

Президент Республики подчеркнул важность новых регулирований, предлагаемых принятием законов по обеспечению защиты и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

В то же время, принимая во внимание значительное влияние законов на частную и общественную жизнь людей, а также тот факт, что закон предусматривает возможность ограничения определенных основных прав человека, президент Республики подчеркивает необходимость добросовестного применения новых нормативных актов.

При применении законов должно быть гарантировано право на защиту личных данных каждого человека.

Меры, предусмотренные законами, должны осуществляться соразмерно и четко. С этой целью предлагается при необходимости принять дополнительные законодательные и подзаконные акты.

Подписывая законы, президент республики в рамках предоставленных ему Конституцией полномочий будет следить за их исполнением.