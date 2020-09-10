Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-09-20

ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 сентября, курс доллара США сократился на 0.48 драмa и составил 488.33 драм. Курс евро вырос на 3.01 драмa и составил 578.09 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.48 драм. Курс британского фунта вырос на 3.14 драмa и составил 635.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 539.64 драмa и составила 30571.38 драм. Цена серебра сократилась на 2.61 драмa и составила 416.6 драм. Цена платины выросла на 221.60 драмa и составила 14381.36 драм.