От обеззараживания воды до соблюдения личной гигиены: нормы, соблюдающиеся в бассейнах

Учитывая большой приток посетителей в бассейны в период летнего отдыха, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении призывает хозяйствующих субъектов соблюдать санитарные и эпидемиологические нормы, в частности, допустимую единовременную нагрузку бассейнов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в инспекционном органе.

Наиболее вероятными местами распространения ряда инфекций в гостиницах являются бассейны и душевые. Исходя из этого, инспекционный орган призывает соблюдать все нормы гигиены.

В частности, вода в бассейне обязательно должна быть обеззаражена. “Стерилизация воды в бассейне осуществляется посредством хлорирования, озонирования, ультрафиолетовых лучей, бромации”, - отметила старший специалист управления гигиенического, санитарно-гигиенического и противоэпидемического контроля ИО Лилит Унанян.

В бассейне для взрослых температура воды в бассейне должна быть в пределах 24 - 26 градусов, в бассейне для детей - 30 градусов. Нормативная площадь поверхности воды в бассейнах для взрослых составляет 5,0 - 8,0 кв/м, для детей - 4,0 - 5,0 кв/м. Для удаления верхнего загрязненного слоя воды бассейна на стенах бассейна должны быть дренажные колодцы. В душевые и в зал бассейна запрещается входить в одежде, в обуви, а в бассейн - без принятия душа. В бассейне (в душевой) клиентам должны предоставляться только одноразовые тапочки и индивидуальные предметы, упакованные гигиенические принадлежности - мыло, губка, полотенца и др. Медицинский работник бассейна должен ежедневно проводить внешний осмотр, чтобы не допустить доступа к бассейну лиц с симптомами микоза и других инфекционных кожных заболеваний. Дети дошкольного и младшего школьного возраста, посещающие бассейн, обязательно должны регулярно обследоваться на энтеробиоз.

Микроклимат бассейнов и душевых должен проверяться 1 раз в 4 часа. Для гостиничных хозяйств в период эпидемии решением коменданта установлены отдельные правила безопасности, контроль за которыми осуществляет ИО. “В этом плане мы в очередной раз призываем строго соблюдать все эти правила, иначе будут применены меры административной ответственности”, - сообщают из Инспекционного органа.