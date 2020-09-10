Состоялся семинар по планированию реализации “Программы развития рынка капитала”

С целью разработки эффективной и последовательной политики, направленной на развитие рынка капитала, в рамках сотрудничества государство - частный сектор, при координации Министерства экономики Армении, при участии и усилиями Центрального банка, Министерства финансов, других заинтересованных ведомств и организаций, экспертов сферы, а также Международного валютного фонда (МВФ) была разработана и утверждена “Программа развития рынка капитала”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Придавая большую важность обеспечению непрерывности вовлеченности заинтересованных в развитие сферы ведомств и специалистов на всех этапах реализации указанной программы, а также в связи с необходимостью применения единой политики реформ в сфере рынка капитала и обеспечения ожидаемых результатов, Министерство экономики Армении 9 сентября организовало онлайн рабочую конференцию. В конференции приняли участие более 70 представителей государственного и частного сектора, которые непосредственно вовлечены в процесс.

Замминистра экономики Наира Маргарян приветствовала участников семинара и пожелала им плодотворной работы. Постоянный представитель МВФ в Армении Юлия Устюгова отметила важность процесса и готовность к продолжительному сотрудничеству. Участники семинара подчеркнули важность разработки и реализации утвержденной программы с точки зрения достижения ощутимых результатов в сфере.

В рамках семинара, представляя ключевые положения программы развития рынка капитала, эксперты Елена Хачванкян и Нарек Шарафян ответили на вопросов, поднятые участниками. В результате конструктивного обсуждения, с целью реализации программы, были сформированы соответствующие рабочие группы по следующим направлениям

Государственные облигации и денежный рынок

Инфраструктурные программы, компании с государственным участием, муниципальные выпуски

Государственное содействие частным лицам: кодекс корпоративного управления

Связь, доступ к информации, продвижение

Инфраструктура, в том числе краудфандинг и новые технологии

Законодательная и регулирующая система

Таким образом, был совершен переход к этапу реализации “Программы развития рынка капитала”. Он сложный и трудоемкий, в то же время это - очень важный процесс, в котором Министерство экономики будет последовательным.