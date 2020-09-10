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На территории порта Бейрута вспыхнул новый пожар

На территории порта Бейрута вспыхнул новый пожар

Новый пожар произошел в четверг на территории порта столицы Ливана Бейрута. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

На место инцидента прибыло несколько пожарных бригад, которые стремятся локализовать очаг возгорания.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.


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