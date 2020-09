На территории порта Бейрута вспыхнул новый пожар

Новый пожар произошел в четверг на территории порта столицы Ливана Бейрута. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

На место инцидента прибыло несколько пожарных бригад, которые стремятся локализовать очаг возгорания.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB