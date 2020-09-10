Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости представитель издания.

В начале сентября Lancet напечатал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения насчет российской вакцины.

"Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из американского Temple University, один из подписантов письма. — Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — заявил представитель Lancet.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом, по словам Дмитриева, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований. По информации фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.