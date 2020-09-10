Боеприпасы в подвале Института физической культуры

10 сентября в 13:21 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в подвале здания Армянского государственного института физической культуры и спорта, по адресу ул. Алека Манукяна 17 обнаружены боеприпасы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа Национального центра кризисного управления СС МЧС, спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения и инженерно-саперная группа коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

Спасатели и сотрудники службы безопасности Армянского государственного института физической культуры и спорта совместными усилиями эвакуировали 14 граждан.