Правительство одобрило законопроекты, направленные на улучшение предоставления общественных услуг

Состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

На сегодняшнем заседании правительства обсуждались три пакета законопроектов, направленных на совершенствование предоставления государственных услуг Министерством юстиции Армении. Как отметил министр юстиции Рустам Бадасян, пакетами предлагаются изменения, которые направлены на упрощение администрирования, сокращение срока предоставляения услуг, повышение качества, также они создают правовую основу для упрощения дальнейших работ по оцифровке.

Будет запущена электронная платформа для предоставления услуг в сфере ЗАГС

Правительство одобрило законодательную инициативу правительства о пакете проектов Законов Республики Армения “О регистрации актов гражданского состояния”, О внесении изменений и дополнения в Семейный кодекс” и О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”. По проектам, должна быть установлена электронная платформа для предоставления услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния, благодаря которой будет сэкономлено время заявителей и расходы, связанные с передвижением. В результате системных изменений будет сформирована двухступенчатая система отделенных органов по обслуживанию граждан и принятию решений, в результате чего в сфере будут снижены коррупционные риски. Впервые будет предоставлена возможность акты гражданского состояния, зарегистрированные с нарушением закона, признать недействительными в рамках административного производства. Снято представление нотариально заверенных переводов документов, выданных иностранным государством, с их переводом на армянский язык, утвержденным Министерством юстиции подписью переводчика, имеющего действительное квалификационное свидетельство. Отменено постановление Минюста о выдаче разрешения на государственную регистрацию брака иностранных граждан. Также были сокращены сроки регистрации брака и регистрации расторжения брака. В настоящее время регистрация производится в течение срока от 10 дней до 3 месяцев после подачи заявления, проектом установлено, что государственная регистрация заключения брака производится в день, указанный в совместном заявлении, представленном вступающими в брак лицами, но не ранее, чем на следующий рабочий день после подачи заявления и не позднее чем за шесть месяцев. Уточнена процедура регистрации изменения имени. В Семейный кодекс внесены дополнения, связанные с процессами усыновления иностранцами.

Изменения для модернизации и обеспечения доступности услуг, предоставляемых государственным регистром

Одобрен пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” и ряд смежных законов. С принятием пакета проектов увеличится число заявлений для регистрации/учета в режиме онлайн, сократится срок государственной регистрации организаций, лицам будет предоставлена возможность выбора дня государственной регистрации.

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