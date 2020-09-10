Соломон Име Удо - футболист “Арарата”

“Арарат” подписал контракт с приглашенным в национальную сборную Армении Соломоном Име Удо.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник начал свою карьеру в Академии Aspire, затем перешел в бельгийский “Эйпен”.

В чемпионате Армении он принимал участие с 2015-го года, в составе “Улисса”. Выступал также в “Бананце” (ныне “Урарту”), его последним клубом был гюмрийский “Ширак”.

Удо, будучи в заявках на матчи с Северной Македонией и Эстонией, недавно получил приглашение в национальную сборную Армении.

Подготовила Варвара Айрапетян