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Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на правительственном заседании заявил, что ожидаемая вторая волна коронавируса фактически началась, но ситуация контролируется властями, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Выявленные сегодня 57 случаев и вчерашние 44 напрямую указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается. Главное, что нет никаких оснований паниковать, так как мы полностью контролируем ситуацию", - заявил премьер.

В Грузии 10 сентября был выявлен рекордный суточный прирост случаев коронавируса – 57 инфицированных.

 


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