Бывший футболист “Лори” вернулся в команду

Бывший футболист Ванадзорского футбольного клуба “Лори” Деу Доса вновь присоединился к команде.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 22-летний футболист прошедший сезон провел в составе “Вана”, став чемпионом Первой лиги Армении.

Деу Доса в сезоне 2019/2020 выступал в составе “Лори”, приняв участие в 30 матчах Высшей лиги чемпионата Армении.

Подготовила Варвара Айрапетян