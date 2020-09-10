Бывший футболист “Лори” вернулся в команду
13:58, 10 Сентябрь, 2020
Бывший футболист Ванадзорского футбольного клуба “Лори” Деу Доса вновь присоединился к команде.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 22-летний футболист прошедший сезон провел в составе “Вана”, став чемпионом Первой лиги Армении.
Деу Доса в сезоне 2019/2020 выступал в составе “Лори”, приняв участие в 30 матчах Высшей лиги чемпионата Армении.
Подготовила Варвара Айрапетян
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