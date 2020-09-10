Хозяйствующие субъекты Армении  проинформированы о новых правилах госзакупок на территории ЕАЭС

В Министерстве экономики была организована встреча с представителями компаний, занимающихся текстильной и деревообрабатывающей деятельностью, которую провел заместитель министра Варос Симонян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, замминистра сообщил присутствующим, что цель встречи - ознакомить хозяйствующих субъектов с новыми правилами госзакупок, действующими на территории ЕАЭС и совместными усилиями сформировать единую позицию армянской стороны, которая будет исходить из интересов бизнес сообщества.

На стадии совместной разработки Евразийской экономической комиссией и государствами-членами ЕАЭС находятся порядок подтверждения страны происхождения товара на территории ЕАЭС для целей государственных (муниципальных) закупок, а также правила ведения реестра Евразийской промышленной продукции. В приложении к вышеуказанному порядку включен ряд промышленных товаров, в отношении которых страна происхождения определяется в соответствии с определенными технологическими и производственными условиями, и в этом случае страны-члены ЕАЭС руководствуются кооперационным принципом.

Варос Симонян отметил, что для соблюдения новых правил необходимо зарегистрироваться в реестре. Он выразил готовность министерства содействовать хозяйствующим субъектам в решении проблем, связанных с экспортом их продукции. С этой целью заместитель министра призвал участников встречи детально изучить вышеуказанные документы и представить предложения, которые будут изучены и при необходимости будут отражены в окончательных вариантах документов, тем самым исключив наличие пунктов или требований, невыгодных для производителей. Представителям компаний замминистра также посоветовал постоянно работать в направлении повышения конкурентоспособности своей продукции.

В ближайшее время планируется организовать подобную встречу-обсуждение также и с представителями компаний в сфере химической промышленности и машиностроения.