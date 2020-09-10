Тигран Барсегян - лучший футболист месяца

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян признан лучшим футболистом месяца “Астаны”

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Болельщики, принявшие участие в голосовании, дали больше голосов именно за Барсегяна. Он получил 33.68 процентов голосов.

Барсегян в матче чемпионата Казахстана против “Тараза” стал автором голевой передачи, а в матче против “Окжетпеса” заработал право на пенальти.

Подготовила Варвара Айрапетян