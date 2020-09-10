Правительство утвердило: Армения подарит Арцаху 10 машин скорой помощи

Правительство Армении отозвало от Министерства здравоохранения 10 автомашин марки “DLQ5030XJH”, приобретенных в 2020 году и находящихся на балансе министерства, и подарило их Республике Арцах на условиях использования имущества по целевому назначению.

Как передает «Арменпресс», замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что цель проекта - содействие службе скорой медицинской помощи системы здравоохранения Республики Арцах и способствование повышению ее качества и доступности. 3 из подаренных автомобилей -реанимобили скорой медицинской помощи, оснащенные 9 наименованиями оборудования для оказания неотложной медицинской помощи и сумкой первой помощи.

Остальные 7 - линейные автомобили, оснащенные 6 наименованиями необходимых медицинских устройств и сумкой первой помощи.

“Подаренные 10 машин скорой медицинской помощи имеют высокую проходимость и по возможности приспособлены к горному рельефу Республики Арцах. Общая стоимость автомобилей оценивается почти в 300 млн драмов”, - сказала Аванесян

“Мы надеемся, что в Арцахе эти машины не будут часто применяться, они будут применяться лишь в целях родовспоможения”, - сказал он.